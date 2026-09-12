Un total de 80 proyectos e investigaciones fueron presentadas por instituciones educativas de Río negro, en la Feria departamental de clubes de ciencia y tecnología.
Estudiantes presentan 80 proyectos en clubes de ciencia y tecnología en Río negro
Varios de los proyectos presentados por los estudiantes se refieren al bullying, el acoso escolar y la violencia en centros de educación secundaria.
Estudiantes de secundaria de Fray Bentos, presentaron un trabajo sobre bullying en redes sociales, mientras que alumnos de la escuela de Nuevo Berlín, abordaron la problemática relacionada a la creciente violencia que se constata en centros educativo.
Sibila Franco, coordinadora de clubes de ciencia Río negro dijo a Subrayado que "son muestras de un proceso de trabajo de investigación, en diferentes áreas sociales, científicas tecnológicas. Los docentes las tomamos para que los chiquitines se apropien del conocimiento a través de la investigación y la puedan aplicar en el día a día”.
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Federica Viera y Delfina Milesi, estudiantes de secundaria, que presentaron el club "Sin etiquetas" explicaron que su trabajo es "sobre el bullying, las normas sociales. Cómo afectan los estereotipos a un adolescente, y por eso decidimos hacer entrevistas, encuestas y sobre todo una página web para lograr tener un espacio seguro para saber qué es lo que siente un adolescente en esta etapa del bullying y sentir que no perteneces a un grupo".
Noelia De Cuadro, maestra de la Escuela Nº8 de Nuevo Berlín explicó que frente a hechos de violencia que se han conocido a nivel local y nacional, su grupo decidió trabajar en la convivencia en los centros educativos y cómo la violencia puede afectar a un estudiante.
Ami Ávila, alumna de esta escuela explicó a Subrayado que "nosotros le manifestamos a la maestra que teníamos miedo a las cosas terribles que nos podrían suceder en los recreos de los liceos, cosas terribles nos referimos a que nos pueden amenazar, nos pueden insultar o nos pueden pegar".
Candela Zapata, de la misma escuela contó que partieron de dos preguntas; "La primera, cuáles son las variables que detonan o sostienen las dinámicas de conflictos en centros educativos y la segunda sería qué acciones o factores podrían colaborar para disminuir estos episodios de violencia en centros de educación secundaria".
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