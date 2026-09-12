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educación

Estudiantes presentan 80 proyectos en clubes de ciencia y tecnología en Río negro

Varios de los proyectos presentados por los estudiantes se refieren al bullying, el acoso escolar y la violencia en centros de educación secundaria.

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Un total de 80 proyectos e investigaciones fueron presentadas por instituciones educativas de Río negro, en la Feria departamental de clubes de ciencia y tecnología.

Estudiantes de secundaria de Fray Bentos, presentaron un trabajo sobre bullying en redes sociales, mientras que alumnos de la escuela de Nuevo Berlín, abordaron la problemática relacionada a la creciente violencia que se constata en centros educativo.

Sibila Franco, coordinadora de clubes de ciencia Río negro dijo a Subrayado que "son muestras de un proceso de trabajo de investigación, en diferentes áreas sociales, científicas tecnológicas. Los docentes las tomamos para que los chiquitines se apropien del conocimiento a través de la investigación y la puedan aplicar en el día a día”.

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Federica Viera y Delfina Milesi, estudiantes de secundaria, que presentaron el club "Sin etiquetas" explicaron que su trabajo es "sobre el bullying, las normas sociales. Cómo afectan los estereotipos a un adolescente, y por eso decidimos hacer entrevistas, encuestas y sobre todo una página web para lograr tener un espacio seguro para saber qué es lo que siente un adolescente en esta etapa del bullying y sentir que no perteneces a un grupo".

Noelia De Cuadro, maestra de la Escuela Nº8 de Nuevo Berlín explicó que frente a hechos de violencia que se han conocido a nivel local y nacional, su grupo decidió trabajar en la convivencia en los centros educativos y cómo la violencia puede afectar a un estudiante.

Ami Ávila, alumna de esta escuela explicó a Subrayado que "nosotros le manifestamos a la maestra que teníamos miedo a las cosas terribles que nos podrían suceder en los recreos de los liceos, cosas terribles nos referimos a que nos pueden amenazar, nos pueden insultar o nos pueden pegar".

Candela Zapata, de la misma escuela contó que partieron de dos preguntas; "La primera, cuáles son las variables que detonan o sostienen las dinámicas de conflictos en centros educativos y la segunda sería qué acciones o factores podrían colaborar para disminuir estos episodios de violencia en centros de educación secundaria".

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