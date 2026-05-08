Delincuentes robaron una camioneta Volkswagen Saveiro en la mañana de este viernes en ruta 9, a diez kilómetros de la ciudad de Castillos, en Rocha.
Delincuentes robaron una camioneta y se tirotearon con la Policía en ruta 10: hay dos detenidos
El robo fue en Castillos, Rocha, mientras que la persecución terminó en ruta 10, cerca del límite con Maldonado.
En la huida, cometieron una rapiña, señalaron fuentes policiales a Subrayado. Además, cuando avanzaban por ruta 9 hacia Maldonado, antes de llegar al límite departamental —en la zona de Los Caracoles— fueron interceptados por la Policía.
Allí se generó un tiroteo que derivó en la detención de dos personas, añadieron las fuentes.
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Los propietarios del vehículo informaron que hicieron la denuncia ante la Policía, señalando que la camioneta había sido vista por última vez en ruta 15. Y que los delincuentes le habían quitado la matrícula.
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