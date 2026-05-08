RECIBÍ EL NEWSLETTER
En rocha

Delincuentes robaron una camioneta y se tirotearon con la Policía en ruta 10: hay dos detenidos

El robo fue en Castillos, Rocha, mientras que la persecución terminó en ruta 10, cerca del límite con Maldonado.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Delincuentes robaron una camioneta Volkswagen Saveiro en la mañana de este viernes en ruta 9, a diez kilómetros de la ciudad de Castillos, en Rocha.

En la huida, cometieron una rapiña, señalaron fuentes policiales a Subrayado. Además, cuando avanzaban por ruta 9 hacia Maldonado, antes de llegar al límite departamental —en la zona de Los Caracoles— fueron interceptados por la Policía.

Allí se generó un tiroteo que derivó en la detención de dos personas, añadieron las fuentes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.
Seguí leyendo

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
volkswagen-saveiro-robada-en-castillos
Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Los propietarios del vehículo informaron que hicieron la denuncia ante la Policía, señalando que la camioneta había sido vista por última vez en ruta 15. Y que los delincuentes le habían quitado la matrícula.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
OCURRIDOS EN 2024 Y 2025

Adolescente condenado a 10 años de internación en Inisa; filmó torturas, golpes y mutilaciones a una persona
Sociedad

Darcy cierra su unidad productiva y despide a más de 30 trabajadores: "Recibimos la noticia por mail", dijo empleada

Te puede interesar

Operarán al bebé que fue baleado en la cabeza: le quitarán el proyectil y buscarán desinflamar la zona video
Permanece grave

Operarán al bebé que fue baleado en la cabeza: le quitarán el proyectil y buscarán desinflamar la zona
Tránsito cortado, desvíos y demoras el sábado y el domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja video
LOS DETALLES y EL MAPA

Tránsito cortado, desvíos y demoras el sábado y el domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja
Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.
En rocha

Delincuentes robaron una camioneta y se tirotearon con la Policía en ruta 10: hay dos detenidos

Dejá tu comentario