Moisés Martínez consideró este miércoles en nota con Subrayado desde la cárcel, donde cumple una condena de 12 años de prisión por haber matado a tiros a su padre en 2025, que es "una injusticia enorme".
Para Moisés Martínez, la condena a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre es "una injusticia enorme"
El joven de 29 años cuestionó el agravante de parricidio (cuando un hijo da muerte a su padre). "De qué padre, si él no cumplió un rol de padre, hizo todo lo contrario", afirmó.
El joven de 29 años cuestionó el agravante de parricidio (cuando un hijo da muerte a su padre). "De qué padre, si él no cumplió un rol de padre, hizo todo lo contrario", afirmó.
"Estoy como puedo", dijo al ser consultado sobre cómo se siente hoy al estar en prisión por el homicidio. "Me pesa, estoy (preso) por matar a mi propio padre", aseguró.
Moisés relató la violencia y abusos de su padre: "Vivíamos muy feo con él, mucha violencia, todo el tiempo golpes"
Moisés reiteró que "la situación me obligó a eso" con respecto a la muerte de su padre. "Estoy acá cargando con el peso de que estoy por matar a mi padre", reiteró.
El joven reconoció que le "cuesta" y que le dolió más escuchar a su hermana y a su madre llorar por teléfono tras enterarse de la confirmación de la condena. "Ellos están sufriendo conmigo, están presos conmigo y la verdad que es una injusticia".
Moisés se refirió al artículo 36 del Código Penal que lo eximiría de responsabilidad en el caso del homicidio de su padre en casos de violencia intensa y prolongada. "Ese artículo a mí me deja en libertad", aseguró.
Cuestionó la consideración del Tribunal de Apelaciones que aseguró que fue desmedida su reacción por los hechos ocurridos hace 15 años atrás. El joven sostuvo que si bien vivió las situaciones de abusos, no sabía lo que le contó su madre ni los destalles relatados por su hermana. "Yo no sabía y me entero en ese momento", afirmó. "Se acumuló todo lo que yo viví, todo lo que yo había pasado, más esa noticia que recibí de mi hermana y de mi madre", agregó.
"Cómo van a ser desmedidas. Yo me entero ahí, pasan 24 horas, y pasó lo que pasó", concluyó.
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