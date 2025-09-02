RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL MLN

MLN - Tupamaros manifestó su rechazo a "medidas injerencistas" del presidente Donald Trump en la región

Desde el movimiento, hacen un llamado "a defender la unidad y soberanía" frente a la escalada militarista en América, y abogan para que sea una zona de paz, libre de armas nucleares y por la autodeterminación de los pueblos.

bandera-mln-tupamaros-focouy

El Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros ( MLN-T) manifestó este martes su rechazo frente a lo que considera como "medidas injerencistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

"El nivel de violencia y desprecio de las políticas llevadas adelante, tanto a nivel migratorio, económico, así como hacia todo Estado que sea entendido por la administración como una 'amenaza', ponen en evidencia una vez más la visión de 'patio trasero' que nos asignan, y nos obligan a organizarnos como región contra este histórico accionar imperialista", afirma el MLN-T en un comunicado.

Desde el movimiento, hacen un llamado de alerta con respecto a la escalada militarista, que "atenta contra la soberanía de los Estados y pone en riesgo la paz de América". Además, consideran que "el rol de gendarme del mundo ha dejado baños de sangre y pobreza en la historia y el presente de nuestros pueblos".

diputado de cabildo abierto pidio aplazar votacion de investigadora por maria dolores para despues del presupuesto
Diputado de Cabildo Abierto pidió aplazar votación de investigadora por María Dolores para después del presupuesto

Por último, instan a organizaciones políticas y sociales "a defender la unidad y soberanía" de la región, en defensa del territorio como una zona de paz, libre de armas nucleares y por la autodeterminación de los pueblos.

Gz2XelQXMAAMGbR

