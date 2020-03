Mitos y verdades sobre el coronavirus

¿El agua caliente contrarresta el virus? “El agua caliente no sirve para nada, la infusión de ajo no cura, pasar secador de aire no elimina el virus, como tantas cosas más. La directiva es tome mate individual, no lo comparta con nadie porque el virus está en la saliva. Tome mate cuando lo desee pero de forma individual”.

¿El uso del ibuprofeno es perjudicial para quienes ya contrajeron el virus? “La iniciativa partió de Francia y se ha discutido pero no hay una evidencia sólida que sostenga que el ibuprofeno sea contraproducente. Aún sin tener evidencia reunida podemos usar otras cosas como el paracetamol. El problema son las personas con patologías crónicas que toman antiinflamatorios no esteroideos pero se buscan otras alternativas”.

¿En qué entornos se debería hacer uso del tapabocas? “El uso del tapabocas tiene solo dos escenarios en los que es necesario: uno, dentro del hospital en la habitación, el transporte o recepción de un paciente confirmado de coronavirus. Fuera del hospital, en los domicilios sí tiene lugar en el paciente que ya está infectado y guarda reposo, es conveniente que use tapabocas cuando está fuera de su habitación en contacto con otras personas. Puede que las personas que cuidan al enfermo lo usen dentro de la casa, además de tener muy limpias las superficies y los ambientes muy ventilados”.

¿Cómo cuidar a un paciente aislado porque contrajo el COVID 19? “Esa persona va a estar en su domicilio, se sugiere mantenerse en habitación individual, cuando entra en contacto con otros usar tapabocas y que la casa esté ventilada. La cantidad de virus que sale al exterior no va a contaminar a nadie”.

¿Cómo es la regla del 80 - 15 - 5? “De los que enferman, 80% van a ser formales leves de asistencia en domicilio, 15% hacen formas moderadas que requieren internación y 5% formas graves que requieren terapias intensivas. Lo que importa es cortar la transmisión, hagamos lo que se está diciendo: no salga de su casa, si tiene la fortuna de no hacerlo”.

¿Por cuánto tiempo se podría extender el coronavirus en Uruguay? “Por esto que está pasando y por otros eventos pandémicos que hemos vivido, uno tiene que pensar en una curva que recién está empezando a subir. (…) Lo que hay debajo de esa curva pueden ser varios meses, hasta 6 u 8 meses. Todo depende de cuánto sea el patrón de dispersión local en nuestro país. Entiendo que lo que se está haciendo está bien, pero habría más cosas por hacer en lo que hace a la restricción del contacto social. Todo lo que sea tender a un prudente aislamiento social es bueno. Todo lo que sea blindar al país es de beneficio”.

¿Es buena la vitamina C para tener las defensas más altas? “La vitamina C no va a evitar el problema, lo importante es el lavado muy frecuente de manos, el alcohol gel cuando va al trabajo, la ventilación de ambientes y cubrirse al toser es esencial”.