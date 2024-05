Mirta Morales: "Un fiscal con mayúscula no hace política partidaria"

Sobre los fiscales que pasaron a un partido político en los últimos años, Morales comentó: “Puede haber uno o dos casos (de fiscales) que puedan haber utilizado para réditos partidarios la fiscalía, los 350 (restantes) trabajamos sin ese objetivo, y sobre ellos no se habla, entonces andamos bien. A mi lo que me preocupa es, no lo que puedan inferir en nosotros porque hasta ahora hemos demostrado los fiscales que más allá de lo que se diga vamos a hacer lo que entendemos legalmente correcto, y así lo hemos hecho. El problema es que se menoscaban las instituciones porque entra en el runruneo social de que algo anda mal en Fiscalía, y tal vez no ande nada mal en Fiscalía. O sea, siempre, vuelvo a lo mismo, una institución que se precie de tal debe aceptar las críticas para mejorarse, no existe una institución perfecta. Pero la crítica insana y con intereses partidarios, a los fiscales no nos tiene que hacer mella”.

Acerca de cómo fortalecer a la Fiscalía General de la Nación, Morales comentó: “Una buena fiscalía es una fiscalía fuerte, que pueda actuar con independencia de lo político partidario, para que en nombre de la sociedad pueda atacar la corrupción, los delitos económicos. La fiscalía debe ser una institución fuerte y fortalecida por la credibilidad que le dan los políticos. Si un Fiscal de Corte tiene el apoyo del Parlamento va a ser un fiscal fuerte, pero no para hacer lo que quiera, para cumplir la ley que el propio Parlamento le dice que debe cumplir”.