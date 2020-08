Miranda dijo que no habrá debates con Raffo para no darle "tres veces cámara"

Javier Miranda explicó las razones por las que el Frente Amplio resolvió no debatir con Laura Raffo, la candidata de la coalición multipartidaria para la Intendencia de Montevideo.



En un tramo de la entrevista que el presidente del FA concedió a Mejor Dicho, programa que realizan estudiantes de comunicación de la Universidad Católica, Miranda dice que Raffo “plantea la polarización” al señalar que la izquierda quiere “enfrentar” al gobierno nacional de Luis Lacalle Pou desde la comuna capitalina.

Lo de “enfrentar” al gobierno nacional está escrito en el programa del FA para la Intendencia de Montevideo y que firmaron sus tres candidatos: Daniel Martínez (va por la reelección), Carolina Cosse y Álvaro Villar.

“Yo no quiero un debate, porque lo que hace es profundizar esa brecha, y no quiero profundizar esa brecha”, dijo Miranda sobre las diferencias entre el FA y la coalición multipartidaria de gobierno.

En otro punto del extracto de entrevista publicado por Mejor Dicho, Miranda habla de las “razones tácticas” que lo llevaron a negar el debate con Raffo.

“¿Cómo se arma este debate? ¿Tres contra uno? No lo puedo aceptar. ¿Tres debates? No lo voy a aceptar yo, ¿le voy a dar tres veces cámara a la candidata que no logra levantar la cabeza? Soy un tonto si lo hago”, aseguró.