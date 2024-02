Mirá el tráiler de Kung Fu Panda 4 que llega a las salas de cine el 7 de marzo

Para colmo, recientemente se ha visto a una malvada y poderosa hechicera, La Camaleona (voz en inglés de la actriz ganadora del Óscar ® VIOLA DAVIS), una pequeña lagarto que puede transformarse en cualquier criatura, sin importar el tamaño. Y La Camaleona tiene sus pequeños ojos avariciosos y brillantes puestos en el Báculo de la Sabiduría de Po, que le daría el poder de volver a convocar a todos los maestros villanos a quienes Po ha derrotado al Reino de los Espíritus.

Así que Po va a necesitar ayuda. La encuentra (de cierta manera) en la astuta e ingeniosa ladrona Zhen (voz en inglés de la ganadora del Globo de Oro AWKWAFINA), una zorra Corsac que en realidad le genera molestia a Po, pero cuyas habilidades resultarán invaluables. En su búsqueda de proteger el Valle de la Paz de las garras reptilianas de La Camaleona, este singular dúo cómico tendrá que trabajar en equipo. En el proceso, Po descubrirá que los héroes pueden encontrarse en los lugares más inesperados.

La película trae de regreso a un elenco estelar de voces en inglés que incluye al ganador del Premio de la Academia ® DUSTIN HOFFMAN como el maestro de kungfú Shifu; JAMES HONG (Everything Everywhere All at Once) es el señor Ping, el padre adoptivo de Po; el actor nominado al Premio de la Academia BRYAN CRANSTON es Li, el padre biológico de Po; y el actor nominado al Emmy IAN MCSHANE es Tai Lung, el exestudiante de Shifu, y su archienemigo. El actor ganador del Óscar ® KE HUY QUAN (Everything Everywhere All at Once) se une al elenco interpretando la voz en inglés de un nuevo personaje, Han, el líder de la Guarida de ladrones. Kung Fu Panda 4 – Información de la producción

Kung Fu Panda 4 es dirigida por MIKE MITCHELL (las películas de DreamWorks Animation Trolls y Shrek Forever After; y Deuce Bigalow: Male Gigolo) y es producida por REBECCA HUNTLEY (The Bad Guys, cinta de DreamWorks Animation). STEPHANIE MA STINE (She-Ra and the Princesses of Power) es la codirectora de la cinta que fue escrita por JONATHAN AIBEL & GLENN BERGER (franquicia de Kung Fu Panda) y DARREN LEMKE (Shrek Forever After). En 2008, la primera entrega de Kung Fu Panda, que fue nominada al Premio de la Academia ® , se convirtió en la película animada original más taquillera de DreamWorks Animation y lanzó una franquicia que ha recaudado más de $1 800 millones de dólares en la taquilla mundial.