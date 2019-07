Ministro de Industria sobre la cláusula de "desligue" de UPM: "nos dicen que es de estilo"

"Yo no conocía la cláusula. Los abogados nos dicen que es cláusula de estilo", dijo Moncecchi al programa "Todo Pasa" de Océano FM.

De todos modos, el secretario de Estado no cree que la empresa vaya a retirarse.

Embed "Hay que leer (el acuerdo con #UPM) con razonabilidad. Pensar que una empresa hará la inversión más grande de su vida, que lo anuncia en bolsa y después se retirará es un disparate. La garantía está dada porque hay un anuncio de la empresa que lo hará", @gmonce. pic.twitter.com/ZCEjaBYXYL — Todo Pasa (@TodoPasaOceano) July 25, 2019

Se trata del item 4.2.2.2 del acuerdo complementario firmado entre las partes que habilita a UPM a desligarse del negocio "por conveniencia" y a su "entera discreción", según denuncia en la víspera el abogado Hoenir Sarthou, líder de uno de los colectivos que presentarán una demanda al Estado contra UPM 2.

Sarthou dijo que "es una trampa" y que eso explica "por qué la empresa aceptó la decisión de anunciar la inversión" ahora, realizando "una gauchada electoral al Frente Amplio".

EL ACUERDO ANTI OCUPACIÓN

El otro elemento polémico del acuerdo entre el Estado y UPM es el referente al sistema de mediación de conflictos gremiales.

Moncecchi lo explicó así: "En lo laboral no se le da nada especial a UPM o algo que no se haya dado a las cámaras de Uruguay. Son beneficios inventados. El acuerdos con la empresa es el mismo ofrecido a la Cámara de Industrias y que no lo aceptaron. No les parecía suficiente".

La empresa finlandesa exigía tener un régimen escalonado de negociación para evitar la ocupación de lugares de trabajo, un hecho consagrado en el derecho de huelga.

Ante la falta de voluntad política de legislar en ese aspecto, las partes acordaron que el Ministerio de Trabajo instale dos oficinas especializadas en Pueblo Centenario para este fin.

El PIT-CNT, a través de su presidente, Fernando Pereira, le quitó importancia a este punto, y dijo que los gremios afectados a UPM -metalúrgicos, construcción, transporte, entre otros- no tendrá "tratamiento especial" con los inversores.

"La planta de UPM se va a poder ocupar como cualquier otra industria de Uruguay", dijo Pereira apenas se conoció el anuncio de la inversión.