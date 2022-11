Ministro Heber defendió El Guardián: "No puedo explicar una mentira", sobre chats de Astesiano

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber , concurrió este lunes al Senado a la comisión de Seguridad y Código y aseguró que "no hay maquillajes en la información de la Policía" y que "no hay ningún otro sistema que no sea El Guardián". Indicó que este mecanismo está bajo un sistema de control que asiste e investiga intervenciones telefónicas.

Consultado sobre los chats que trascendieron en la prensa, sostuvo: "No puedo explicar una mentira". "No se puede ingresar al Guardián si no es por un hecho policial que es denunciado en una fiscalía, que encuentra elementos para llevar el asunto a un juez y el juez determina que se intervenga", explicó. Y agregó: "Yo no vengo a hablar del caso, vengo a defender el sistema".