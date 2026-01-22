Ministro de Ganadería Alfredo Fratti concurrió a la Comisión Permanente: oposición cuestiona cese de seis directores

Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento. Fue convocado por el senador blanco Sebastián Da Silva , por la remoción de seis directores de la cartera en el interior del país.

Da Silva cuestiona las políticas utilizadas por parte del Ministerio, así como la manera de suceder estos cargos. A los directores se les terminaba el contrato, pero para Da Silva tendrían que haber otros mecanismos que garanticen mayor cristalinidad a la hora de designar a los nuevos jerarcas.

El senador presentó seis preguntas, que son: cuál es la situación funcional del director nacional de descentralización, Ricardo Texeira; si existe una evaluación del desempeño de los directores cesados; cómo se sustituirán; cuándo entiende el Ministerio que se hará un nuevo llamado a concurso de oposición y méritos; cuál será el mecanismo en el futuro en el resto de las direcciones departamentales; si puede el Ministerio asegurar al Parlamento que los nuevos directores a ser designados no son compromisos políticos.

Fratti concurrió acompañado por el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, y por la directora general de Secretaría, Cecilia Riera.

"Acá se está hablando de despidos que no hubo y ceses tampoco", remarcó por su parte Fratti. "Lo que se hizo fue avisarles a algunos funcionarios directores, que en el futuro, cuando se designara como marca la ley, podrían no ser tomados en cuenta porque el proceso lleva por lo menos dos, tres o cuatro meses y no podés avisarle a una persona que se tiene que ir el mes que viene", respondió y aseguró que está en sus facultades.

"Cambia el criterio, el Frente Amplio acomoda a los amigos, nada más. Que es lo que venimos denunciando. El gaucho progre. Mocasines, matecito, carretilludo y barba, no hay uno que no tenga barba. Se hace el paisano y es incapaz de dirigir nada. Vive del Estado. Ese es el perfil", sostuvo Da Silva. "Ahí está el gaucho, el que va a asumir el cargo", aseguró y le cuestionó que lo que quiere saber es si los cargos serán por "nombramientos directos" o por concurso.

Al cierre, Da Silva sostuvo que el ministro Fratti "tiene que reconocer el enorme respaldo que tiene atrás. No por él, precisamente, presidenta, sino por lo que representa. Es una papa ser ministro de Ganadería del Frente Amplio. Es un bollo. Porque acá, en el Parlamento, los partidos Nacional y Colorado vaya que defendemos al campo a capa y espada. Pero para que ese respaldo político se amplifique y hablemos realmente de lo que hay que hablar, tenemos que hablar de las cosas de campo, presidenta".

"El ministro Fratti se tiene que poner el traje de ministro", remarcó.

"No es una evaluación sobre si trabajó más o menos. Es si coincide con los perfiles que le queremos dar al Ministerio", aseguró Fratti por su parte.

"Estoy agradecido de que esté en camino una convocatoria a la comisión de Ganadería, porque me gustaría hablar de garrapata, del aumento del procreo, esto que sacamos de un despacho de tropa digital que es inédito y que hace años que se dijo que se iba a sacar y nunca se sacó. Hoy sabemos en tiempo real cuando se mueve un ganado. Va a ser obligatorio digital a partir de marzo", remarcó.

Otro de los temas que pretendían tratar los legisladores de la oposición es el de la sequía en el país. Este punto no fue apoyado por los legisladores del oficialismo para la convocatoria.

DA SILVA BETTIANA