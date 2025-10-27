Lacalle Pou dijo que en el caso Cardama "arrastraron al presidente a una operación política", y que Orsi "se pasó de rosca"

El expresidente Lacalle Pou criticó al gobierno de Yamandú Orsi por rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas para el Ministerio de Defensa.

En rueda de prensa dijo que "arrastraron al presidente a una operación política", y que Orsi "se pasó de rosca" al decir que hubo "indicios de estafa o fraude".

"Mi análisis de la situación es mucho más grave, es mucho más triste, porque yo creo que arrastraron al presidente a una operación política, no me cabe la menor duda. Porque resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar, por una garantía que yo no le resto importancia, pero había otros mecanismos", dijo Lacalle Pou en rueda prensa tras participar de la reunión del Directorio blanco.

"Creo que se pasó de rosca, porque un gobernante, que diga que hay estafa y fraude, en un tema que para mi no lo hay, pero dejemos eso de lado, antes de haber una comprobación, seguramente no midió sus palabras", dijo Lacalle Pou, y dijo si había hablado del tema con Orsi: "Por lo general no hago este tipo de comentarios, alguien habló al respecto, sí llamé al presidente de la República y no voy a hacer comentarios de lo que le dije pero obviamente se trataba de hablar de este tema".

LACALLE POU 3

Antes aseguró que su presencia en el Directorio blanco fue para respaldar a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, quienes firmaron el contrato con Cardama (García) y autorizaron la garantía que presentó la empresa española (Castaingdebat).

Lacalle Pou cuestionó al gobierno por decir que "es una empresa de papel". "Es una empresa de 110 años, alcanza con entrar a la página web", dijo en referencia a Cardama.

Lo de "la empresa de papel" lo dijo el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, pero en referencia al banco EuroCommerce que se presentó como garantía de Cardama.

Según la denuncia del gobierno, ese banco no tenía actividad en el Reino Unido, donde fijó su domicilio legal, y estaba en proceso de liquidación en ese país.