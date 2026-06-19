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JOSÉ CARLOS MAHÍA

Ministro de Educación a favor de regular pero no prohibir el uso de celulares en las aulas

“Hoy no, no estoy de acuerdo. Yo estoy en el camino de la regulación”, dijo el ministro de Educación José Carlos Mahía sobre la prohibición de usar celulares en el aula durante las clases.

Educación y celulares en las aulas.&nbsp;

Educación y celulares en las aulas. 

La posible regulación sobre el uso de teléfonos celulares durante las clases, en particular en Secundaria, será con seguridad uno de los temas a debatir en el próximo congreso de la educación.

Así lo indicó el ministro de Educación José Carlos Mahía, quien dijo a Subrayado que es de esperar que el congreso analice el tema: “Creo que va a estar presente. Es un tema a estudio”.

Consultado específicamente si está a favor o no de prohibir los celulares en el aula, Mahía dijo que no: “Hoy no, no estoy de acuerdo. Yo estoy en el camino de la regulación”.

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“Hoy hay algunas instituciones públicas y privadas en Uruguay que están yendo por un camino de prohibición, pero es una experiencia muy focal, muy puntual, y precisamos más demostración empírica para tomar decisiones”, agregó, sobre la posibilidad de definir una regulación concreta.

“De lo que se trata es del uso razonable durante la clase”, señaló, y dijo que será cada docente en el aula quien “debe regular”.

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