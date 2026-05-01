Ministro de Desarrollo Social dijo que volverán a aplicar alerta roja por frío para personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) prepara una ampliación del Plan Invierno para que este aplique los 365 días del año. Desde el 15 de mayo se expandirá el sistema, dijo el ministro Gonzalo Civila. También se implementará "en poco tiempo" la alerta roja.

"No es un problema estacional, no es un problema solo del invierno, es un problema todo el año. Cuando la gente permanece en calle fuera del invierno, eso también tiene consecuencias en el invierno y sobre todo en la salud de las personas. Entonces nuestro enfoque es trabajar todo el año, pero en el invierno, contemplando la realidad particular del invierno, hay una ampliación de la respuesta", sostuvo.

"Estamos trabajando primero en la apertura de un centro para mujeres, además del ya existente, y siempre contamos con colaboración de todo el país, del Ministerio de Defensa. En cada departamento la realidad es diferente, estamos haciendo también un mapeo de posibilidades que pueden surgir de alguna respuesta un poquito más hacia el medio rural o en algún predio más grande", indicó el ministro.

Respecto a la alerta roja que el año pasado ya funcionó, indicó que entonces "permitió utilizar un instrumento que es la evacuación obligatoria para aquellas personas que no acceden a propuestas de protección social, que deciden permanecer en la calle, va a existir la herramienta para proteger también a esas personas de las bajas temperaturas". El ministro se reunió con el intendente de Rivera por el aumento de personas en situación de calle en todo el país. CIVILA RIVERA