RECIBÍ EL NEWSLETTER
MIDES PREVIO AL INVIERNO

Ministro de Desarrollo Social dijo que volverán a aplicar alerta roja por frío para personas en situación de calle

Además, la cartera trabaja en extender el plan invierno para que se aplique todo el año. "No es un problema estacional", dijo Civila.

persona-en-situacion-de-calle-montevideo

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) prepara una ampliación del Plan Invierno para que este aplique los 365 días del año. Desde el 15 de mayo se expandirá el sistema, dijo el ministro Gonzalo Civila. También se implementará "en poco tiempo" la alerta roja.

"No es un problema estacional, no es un problema solo del invierno, es un problema todo el año. Cuando la gente permanece en calle fuera del invierno, eso también tiene consecuencias en el invierno y sobre todo en la salud de las personas. Entonces nuestro enfoque es trabajar todo el año, pero en el invierno, contemplando la realidad particular del invierno, hay una ampliación de la respuesta", sostuvo.

"Estamos trabajando primero en la apertura de un centro para mujeres, además del ya existente, y siempre contamos con colaboración de todo el país, del Ministerio de Defensa. En cada departamento la realidad es diferente, estamos haciendo también un mapeo de posibilidades que pueden surgir de alguna respuesta un poquito más hacia el medio rural o en algún predio más grande", indicó el ministro.

gabriela es cocinera, vivio en situacion de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en ciudad vieja
Seguí leyendo

Gabriela es cocinera, vivió en situación de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en Ciudad Vieja

Respecto a la alerta roja que el año pasado ya funcionó, indicó que entonces "permitió utilizar un instrumento que es la evacuación obligatoria para aquellas personas que no acceden a propuestas de protección social, que deciden permanecer en la calle, va a existir la herramienta para proteger también a esas personas de las bajas temperaturas".

El ministro se reunió con el intendente de Rivera por el aumento de personas en situación de calle en todo el país.

CIVILA RIVERA

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
PARQUE DEL PLATA

Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
ECONOMÍA

Da Silva sobre aumento de combustibles: "Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores"

Te puede interesar

Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario video
caso moisés

Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario
Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado video
REPERCUSIONES

Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado
Orsi sobre el precio de los combustibles: No veo señales prontas de que esto se calme, al revés video
SUBA DEL PETRÓLEO

Orsi sobre el precio de los combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

Dejá tu comentario