Ministro del Interior convocó al Jefe de Policía de Río Negro tras reclamo del Partido Nacional para que sea cesado

El ministro del Interior Carlos Negro convocó al jefe de Policía de Río Negro Sergio Solé a una reunión este miércoles en Montevideo.

El encuentro se dará en momentos en que el Partido Nacional le exige al ministro el cese inmediato de Solé por considerar que incurrió en agravios a dirigentes blancos.

Según supo Subrayado, Negro convocó este martes a Solé para hablar de este tema y el encuentro se concretará este miércoles en el Ministerio del Interior.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado reclamó el cese del jefe de Policía de Río Negro, primero porque acudió a un acto político del Frente Amplio, y segundo porque este martes, mientras el diputado Pablo Abdala era entrevistado en el programa Encarando la Mañana, de radio Impacto de Fray Bentos, Solé envió un mensaje que los periodistas leyeron al aire y en el que cuestionaba la ética de los dirigentes del Partido Nacional.

“Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema, me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma pero parece que falté a la ética, si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas, los que se metieron 30 ediles en Salto Grande, etcétera, etcétera”, decía el mensaje enviado a la radio por el Jefe de Policía de Río Negro, y que los periodistas leyeron en medio de la entrevista con Abdala.

Tras este episodio Álvaro Delgado publicó un mensaje en redes sociales en el volvía a exigir el cese de Solé como máxima autoridad policial de Río Negro.

“Me comuniqué con el ministro del Interior para exigir el cese del Jefe de Policía de Río Negro. El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”, escribió Delgado.

“Mientras el gobierno convoca a los partidos políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional. Eso es inadmisible. Ha demostrado total carencia de sentido de responsabilidad, ecuanimidad y además, con sus ofensivas declaraciones de carácter político, el Jefe de Policía de Río Negro degrada el uniforme de la Policía Nacional y debe ser destituido sin demora”, agregó el presidente del Directorio del Partido Nacional.

