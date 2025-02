Ministra de Vivienda Cecilia Cairo asumirá en un asentamiento y habló de sus metas para el nuevo gobierno

“La idea, el mensaje es: esto es lo que pasa en el Uruguay, esta es la situación de los asentamientos, nosotros queremos cambiar esa realidad lo más que podamos y a su vez, que las obras que comenzaron y continuaron en este gobierno, van a continuar como hasta ahora. Es es el mensaje más fuerte que queremos dar”, dijo Cairo.

Consultada acerca de la cantidad de personas o familias que se propone realojar (sacar de asentamientos irregulares sin servicios básicos), Cairo respondió: “Yo no hablo de números, y es lo que no voy a hacer, vamos a hablar de resultados cuando se den. Los números no son importantes, si no los cambios que obtenemos”.

Acerca de cuáles son los resultados que espera obtener durante su gestión en Vivienda, Cairo recordó algo que dijo años atrás Lacalle Pou: “Recuerdo una frase del actual presidente Lacalle Pou que hablaba de asentamiento cero. En su momento yo decía que es una meta deseable pero difícil de alcanzar en cinco años, así que, como no voy a alcanzar esa meta, lo tengo claro, voy a tratar de ir lo más lejos que pueda”.