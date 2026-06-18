RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Ministra de Transporte defendió guía de carga y aseguró que evidencia problemas de "aspectos estructurales"

La jerarca concurrió este jueves ante senadores luego de las movilizaciones que se produjeron por parte de camioneros en contra de las guías de carga.

lucia-etcheverry-parlamento

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, defendió la guía de carga ante los senadores.

Es un cambio al que se opone un grupo de camioneros autoconvocados que se movilizó la semana pasada.

“Yo creo que lo que ha evidenciado la guía, y nos lo plantearon los senadores es que fue la punta del iceberg que habilitó a otro tipo de problemas donde la guía no interfiere, no los crea, sino que tiene que ver con aspectos estructurales, con las formas de remuneración, las condiciones laborales, con el relacionamiento entre sectores privados que tienen diferencias y quieren que el Estado ayude a generar una mesa de intercambio”, explicó Etcheverry.

ministro carlos negro comparece ante comision de diputados por plan de seguridad
Seguí leyendo

Ministro Carlos Negro comparece ante comisión de Diputados por plan de seguridad

Temas de la nota

Lo más visto

video
INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE DÓLARES

Junta de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio": los detalles de la construcción en Solymar
Adolescente abatido

"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzados porque están de vivos", dice padre del abatido en Borro
María de la paz echetto

Abogada de Moisés dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga
PODER JUDICIAL

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre
ESTAFA

Nuevo caso del "cuento del tío" en Montevideo: una mujer entregó 1.500.000 de pesos y 50.000 dólares a delincuentes

Te puede interesar

Desarticulan red de contrabando de cigarrillos; 23 detenidos y un millón de dólares en mercadería enviada por encomienda
OPERATIVO ALQUITRÁN

Desarticulan red de contrabando de cigarrillos; 23 detenidos y un millón de dólares en mercadería enviada por encomienda
Caja de Profesionales resolvió cobrar timbres a actuaciones médicas; Junasa advierte por costos para los usuarios
GABRIELA PRADERE

Caja de Profesionales resolvió cobrar timbres a actuaciones médicas; Junasa advierte por costos para los usuarios
Rocha: llegaron en moto, ingresaron a una casa y le dispararon a una mujer de 51 años; hay un hombre detenido
LA VÍCTIMA ESTÁ INTERNADA

Rocha: llegaron en moto, ingresaron a una casa y le dispararon a una mujer de 51 años; hay un hombre detenido

Dejá tu comentario