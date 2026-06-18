La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, defendió la guía de carga ante los senadores.
Ministra de Transporte defendió guía de carga y aseguró que evidencia problemas de "aspectos estructurales"
La jerarca concurrió este jueves ante senadores luego de las movilizaciones que se produjeron por parte de camioneros en contra de las guías de carga.
Es un cambio al que se opone un grupo de camioneros autoconvocados que se movilizó la semana pasada.
“Yo creo que lo que ha evidenciado la guía, y nos lo plantearon los senadores es que fue la punta del iceberg que habilitó a otro tipo de problemas donde la guía no interfiere, no los crea, sino que tiene que ver con aspectos estructurales, con las formas de remuneración, las condiciones laborales, con el relacionamiento entre sectores privados que tienen diferencias y quieren que el Estado ayude a generar una mesa de intercambio”, explicó Etcheverry.
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