Ministra Sandra Lazo dijo que cortarán haberes que cobran exmilitares prófugos acusados de delitos de lesa humanidad

"Vamos a tomar medidas para que esa situación bochornosa no continúe. Son pequeñas acciones que no faltarán voces por allí que digan que viene desde el rencor. Yo digo que vienen desde el amor que le ponemos todos y cada uno de nosotros, pero también desde el amor a la institución, y a las nuevas generaciones que integran la institución militar y que no tienen por qué cargar las mochilas de quienes a través de pactos o a través de cobardías, hoy no están diciendo la verdad", agregó.