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Ministra de Salud se opone a proyecto de ley que amplía donación de órganos a menores de edad

El diputado nacionalista, José Luis Satdjian, defendió el proyecto de donación de órganos en menores de edad y criticó a la ministra Lustemberg.

donacion

El Senado había aprobado en diciembre por unanimidad el proyecto de ley del senador del Partido Nacional, Martín Lema, que amplía la donación de órganos a menores de edad. La iniciativa Está ahora en evaluación en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Lema explicó que el proyecto aplica el mismo régimen de donación de órganos de los mayores a los menores de edad. Actualmente, en Uruguay, los mayores de edad son donantes de órganos, salvo expresión contraria. Se parte de una definición tácita de donación de órganos.

En el caso de los menores, no son donantes, salvo que la madre o el padre expresen lo contrario.

La ministra de salud, Cristina Lustemberg se opone a este proyecto de ley y afirma que la cartera entiende que no es favorable; "realmente siguiendo las recomendaciones del Mercosur, no validar ese tipo de propuestas. Uruguay tiene una trayectoria muy importante de donación de órganos en los adultos y está normativa contrapone todo los procedimientos del reglamento de donación de órganos a nivel nacional e internacional".

El diputado nacionalista, José Luis Satdjian, defendió el proyecto de donación de órganos en menores de edad y criticó a la ministra Lustemberg "lo entendemos con una herramienta muy positiva para incentivar la donación de órganos en menor edad. Hay lista de espera en lo que tiene que ver con trasplante de corazón y la ministra se amparó en un convenio del Mercosur que no lo conocemos, pero debe tener cláusulas de salvaguarda, debe tener cuestiones para poder replantear, debe de haber otra negociación dentro del Mercosur para que Uruguay pueda avanzar. Es distinta la realidad de Paraguay, de Brasil, de Argentina a la realidad de Uruguay".

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