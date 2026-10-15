Ministra presentó programa de acceso a la primera vivienda para familias de ingresos medios

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro presentó este jueves junto al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) un programa de acceso a la primera vivienda dirigido a familias de ingresos medios.

Se trata de 500 préstamos para compra de vivienda que se sortearán en caso de que los anotados en todo el país supere esta cantidad.

Puede postularse mayores de 18 años y se consideran los ingresos de los dos titulares del futuro préstamo, por ejemplo una pareja que busca comprar una vivienda por primera vez.

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El préstamo será de hasta el 95% del valor de la vivienda, con la posibilidad de que se sume un subsidio por parte del Ministerio.

¿A quién está dirigido?

El Ministerio de Vivienda señala en su página web que estos préstamos están dirigidos “a hogares que buscan acceder a la compra de vivienda, cuentan con capacidad para acceder a un crédito hipotecario pero necesitan mejores condiciones para hacerlo”.

“Podrán postularse familias con un máximo de dos titulares, quienes deberán cumplir con las condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro y evaluación crediticia establecidas en el llamado”, dice el Ministerio.

Y detalla que “el programa contempla hogares con ingresos líquidos legales de hasta 75 UR y establece diferentes ingresos mínimos según el lugar de postulación: 40 UR para Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa; y 30 UR para el resto del país”.

Ingresos líquidos legales significa que es el ingreso de una persona ya descontados los aportes y obligaciones legales que tenga.

Sueldos y valor de la vivienda

Esto indica que para Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa los ingresos de los dos titulares deben estar entre 77.000 y 146.000 pesos, con un valor máximo de la vivienda a comprar de hasta 120.000 dólares (aproximado, dependiendo del valor de la unidad indexada y la cotización del dólar).

Para interesados que viven y desean comprar vivienda en el resto del país, los ingresos van de 57.000 a 146.000 pesos, con un valor de la vivienda a comprar de hasta 100.000 dólares (aproximado).

Las inscripciones a este plan se abren el lunes 19 en la página web del Ministerio de Vivienda.

Nota: en la rueda de prensa la ministra dijo "ingresos nominales", pero debió decir "líquidos", como informa la página web del Ministerio.