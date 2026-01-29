Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU

La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo este jueves en rueda de prensa que no tiene previsto modificar el sistema bimensual de fijación de precios en los combustibles. Respondió así al planteo que el miércoles le hizo la Asociación Rural del Uruguay (ARU) al ministro de Economía Gabriel Oddone para volver a la fijación de precios mes a mes, como se hizo en el gobierno de Lacalle Pou.

“Fuimos claros con el ministro Oddone cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año que es lo que corresponde, ver cuál fueron los resultados de eso. Creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios, y como dijimos en abril, o mayo, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo”, dijo Cardona a la prensa.

Y agregó: “Pero siempre resalto que nos quedamos con el mismo decreto de 2021, por lo tanto, pedirnos una diferencia de un mes, gente, la verdad, es un tema como siempre para conversar, nos hemos reunido con todas las asociaciones, tuve reuniones la semana pasada, sé que el ministro Oddone también, pero se trabaja siempre con informes técnicos, en equipo y dispuestos a conversar. Por ahora no tengo ninguna novedad de modificación”.