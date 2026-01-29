RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRA DE INDUSTRIA

Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU

Cardona respondió al planteo de la ARU sobre combustibles. “Pedirnos una diferencia de un mes, gente, la verdad, es un tema como siempre para conversar”, dijo, y agregó: “no tengo ninguna novedad de modificación”.

Fernanda-Cardona-enero-noa

La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo este jueves en rueda de prensa que no tiene previsto modificar el sistema bimensual de fijación de precios en los combustibles. Respondió así al planteo que el miércoles le hizo la Asociación Rural del Uruguay (ARU) al ministro de Economía Gabriel Oddone para volver a la fijación de precios mes a mes, como se hizo en el gobierno de Lacalle Pou.

“Fuimos claros con el ministro Oddone cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año que es lo que corresponde, ver cuál fueron los resultados de eso. Creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios, y como dijimos en abril, o mayo, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo”, dijo Cardona a la prensa.

Y agregó: “Pero siempre resalto que nos quedamos con el mismo decreto de 2021, por lo tanto, pedirnos una diferencia de un mes, gente, la verdad, es un tema como siempre para conversar, nos hemos reunido con todas las asociaciones, tuve reuniones la semana pasada, sé que el ministro Oddone también, pero se trabaja siempre con informes técnicos, en equipo y dispuestos a conversar. Por ahora no tengo ninguna novedad de modificación”.

Oddone, ministro de Economía, en nota con Subrayado. 
Seguí leyendo

"Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas", dijo el ministro Oddone sobre el dólar
Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Focouy.
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos en Cordón
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje

Te puede interesar

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
TELEVISIÓN

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
Oddone, ministro de Economía, en nota con Subrayado.  video
MINISTRO DE ECONOMÍA

"Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas", dijo el ministro Oddone sobre el dólar
Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU video
MINISTRA DE INDUSTRIA

Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU

Dejá tu comentario