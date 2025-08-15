Ministerio de Vivienda realizó el primer sorteo anual para la construcción de cooperativas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizó este viernes el primer sorteo anual para la construcción de viviendas cooperativas.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, indicó a Subrayado que serán dos sorteos anuales con un cupo total de 1.500 viviendas. Este viernes, en el Club Atenas, se sortearon 750.

Machado explicó que las cooperativas que participan de tres sorteos consecutivos y no salen favorecidas, aplicarán directamente y continuarán con el proceso para escriturar y comenzar la obra.

El jerarca remarcó la importancia del cooperativismo en Uruguay. "El cooperativismo es un mecanismo de construcción de vivienda muy importante donde hay decenas de miles de personas que participan y construyen su vivienda", destacó.

