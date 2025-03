Ministerio de Trabajo y de Economía comienzan a definir lineamientos salariales

El ministro Juan Castillo dijo a Subrayado que de las dos rondas que se realizan en el año por Consejo de Salarios, la más grande es la que comienza en el mes de junio. "No todas las mesas son iguales, no todas las ramas de actividades están en la misma situación, algunas vienen con acuerdos que seguramente puedan rápidamente avanzar, otros están más distantes porque no terminaron en acuerdo en la ronda anterior".