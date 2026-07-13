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Ministerio de Trabajo presentó cifras de siniestros laborales y resalta baja en casos mortales en últimos trimestres

El Ministerio del Trabajo subrayó que en 2025, por primera vez luego de la pandemia, se lograron estabilizar las cifras de siniestros.

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El Ministerio de Trabajo presentó cifras sobre accidentes laborales en el período 2014 – 2025. El informe marca un incremento luego de la pandemia y resaltan la baja de accidentes mortales en los últimos trimestres.

En la actividad participó el ministro de Trabajo Juan Castillo y el presidente del Banco de Seguro del Estado, Marcos Otheguy, además de otras autoridades de la cartera.

El informe se centró en accidentes laborales durante el período 2014 – 2025 y el pico máximo durante este tramo se dio en 2014 con 3500 accidentes cada 100 mil cotizantes. Allí comenzó a disminuir la cifra alcanzando en 2020 una baja total del 23 %.

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Sin embargo, el informe señala que desde 2021 a 2024 el aumento por año de accidentes laborales fue de un 5,76%, acumulando un total del 18 % en este período de tiempo.

El Ministerio del Trabajo subrayó que en 2025, por primera vez luego de la pandemia, se lograron estabilizar las cifras de siniestros, aunque resaltan que siguen siendo números no aceptables para la cartera y que se está lejos de cumplir con el objetivo.

En los últimos tres trimestre disminuyeron los accidentes mortales, según señalaron desde la Inspección Nacional del Trabajo; en 2025 fueron 41 personas, mientras que en 2026 seis trabajadores fallecieron en un accidente laboral

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