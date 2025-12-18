RECIBÍ EL NEWSLETTER
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B

Se trata de una infección viral que ataca al hígado. El virus se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo, en la primera infancia, o a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales durante relaciones sexuales, entre otras.

MSP-fachada-coronavirus.jpg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó este jueves el fallecimiento de un paciente con hepatitis B en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, según los datos del boletín epidemiológico.

"En 2025, hasta la semana epidemiológica 49, los casos de hepatitis B registrados corresponden a adultos de entre 18 y 87 años de edad, con un promedio de 45,8 años. El 53,8 % de los casos corresponde a mujeres y el 46,2 % a hombres. Diez casos requirieron internación, ocho con buena evolución, mientras que los otros dos casos fallecieron", informó Salud Pública. Uno de esos fallecimientos se registró en la semana reportada, de acuerdo a la comparativa de los datos.

Hasta el 6 de diciembre, se detectaron 158 casos de la enfermedad, diez menos que en igual período del año pasado. El 57,6% de los casos registrados en 2025 fue en Montevideo, el 11,4% en Maldonado y 8,9% en Canelones. También, hubo casos en los restantes departamentos del país, con excepción de Cerro Largo, Río Negro y Tacuarembó.

msp preve aprobar antes de fin de ano un decreto que acorta los tiempos de espera para consultas y cirugias
Seguí leyendo

MSP prevé aprobar antes de fin de año un decreto que acorta los tiempos de espera para consultas y cirugías

La hepatitis B es una infección viral que ataca al hígado y puede causar una enfermedad tanto aguda como crónica. El virus se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo durante el nacimiento y el parto, en la primera infancia, así como a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales durante las relaciones sexuales con una pareja infectada, inyecciones peligrosas o exposición a instrumentos afilados, recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS estima que en 2022 vivían con infección crónica por hepatitis B 254 millones de personas y 1,2 millones se infectan cada año. La enfermedad causó ese año 1,1 millones de muertes, principalmente por cirrosis y carcinoma hepatocelular, cáncer primario de hígado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
imágenes del operativo

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
MERCADO LABORAL

El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
Lula Da Silva y Georgia Meloni. Foto: AFP
Internacionales

Lula da Silva llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar la firma del acuerdo con la Unión Europea

Dejá tu comentario