Ministerio de Salud Pública adelantará vacuna antigripal por nueva cepa del virus

El Ministerio de Salud Pública va a adelantar la campaña de vacunación contra la gripe por una nueva cepa, la H3N2, que afecta a Europa.
La nueva cepa "es una mutación del virus de la gripe" y "se transmite muy fácilmente" entre niños.
"Es una mutación del virus de la gripe. Lo que se observa de esa mutación es que a nivel de los niños se transmite muy fácilmente, que hay más ingresos de personas adultas mayores, causadas por este virus", sostuvo Fernanda Nozar, directora de Salud Pública.
Las autoridades insistirán en la cobertura de inmunización en niños, por ser el grupo etario donde hay mayor prevalencia, además de que "facilitan la transmisión".
"La vacunación ya va a tener la cobertura, es eficaz, efectiva, ya está solicitada por el fondo rotatorio, y esperamos tenerla disponible en el verano", señaló la directora de salud.
