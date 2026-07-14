Ministerio de Relaciones Exteriores hará segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela

Ayuda humanitaria. Foto: Foco UY

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará el segundo vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Fuentes de la Cancillería informaron a Subrayado que en los próximos días partirá el avión Hércules con los insumos para el país caribeño.

Este lunes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sostuvo que hubo “un cambio de las reglas” vinculado a los “costos” para quien traslada insumos a un aeropuerto, por lo cual el segundo vuelo no se podría realizar.

Se entendía que Venezuela cobraría una tasa por trasladar insumos a ese país, tal como ocurre con otros tipos de vuelos. Sin embargo, fuentes de la Cancillería informaron a Subrayado que tras una consulta a las autoridades venezolanas, esto quedó descartado, por lo que se podrá realizar el segundo vuelo.

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