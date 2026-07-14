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TRAS LOS TERREMOTOS

Ministerio de Relaciones Exteriores hará segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela

El primer vuelo partió el 4 de julio. Ahora, las autoridades preparan otro traslado de ayuda humanitaria en el avión de las Fuerzas Armadas.

Ayuda humanitaria. Foto: Foco UY

Ayuda humanitaria. Foto: Foco UY

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará el segundo vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Fuentes de la Cancillería informaron a Subrayado que en los próximos días partirá el avión Hércules con los insumos para el país caribeño.

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Se entendía que Venezuela cobraría una tasa por trasladar insumos a ese país, tal como ocurre con otros tipos de vuelos. Sin embargo, fuentes de la Cancillería informaron a Subrayado que tras una consulta a las autoridades venezolanas, esto quedó descartado, por lo que se podrá realizar el segundo vuelo.

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