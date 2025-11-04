RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ministerio de Industria lanzó convocatoria con $3,2 millones para impulsar la producción de ficción nacional

Las postulaciones están abiertas hasta el 10 de noviembre. La convocatoria está dirigida a asociaciones civiles y micro y pequeñas empresas audiovisuales para series de al menos tres capítulos, que sumados durarán un mínimo de 60 minutos.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) lanzó este martes la convocatoria para impulsar la producción de series nacionales de ficción con un apoyo económico de hasta 3,2 millones de pesos para el proyecto seleccionado.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó la iniciativa para potenciar la industria audiovisual en la generación de empleo descentralizado y de calidad, así como internacionalizar a Uruguay y exportar valor agregado.

"Nosotros queremos que haya ficción nacional. Este es un puntapié inicial", afirmó la ministra y señaló el trabajo conjunto con la Agencia del Cine y Audiovisual (ACAU), que brindará una tutoría para el seguimiento de la obra ganadora.

Las bases están en la página web del MIEM. Las postulaciones están abiertas hasta el 10 de noviembre. La convocatoria está dirigida a asociaciones civiles y micro y pequeñas empresas audiovisuales para series nacionales de ficción de al menos tres capítulos, que sumados durarán un mínimo de 60 minutos.

El célebre actor uruguayo César Troncoso participó en la convocatoria. Habló de la necesidad de construir un público desde las infancias y del disfrute por parte del espectador del trabajo de quienes realizan la ficción.

Niños, niñas y adolescentes pasaron por la experiencia de ser periodistas y entrevistaron a Troncoso.

