Ministerio de Industria advierte por estafa que usa la imagen de la ministra en un programa de inversión falso

El Ministerio de Industria advirtió que circula en redes sociales, desde una cuenta llamada New product for the world of technology, una estafa que utiliza la imagen de la ministra, Fernanda Cardona.
La publicación utiliza inteligencia artificial para manipular la voz de Fernanda Cardona e invita a invertir en un programa llamado de inversión ciudadana UTE 2026, que en realidad no existe.
En un comunicado, el Ministerio de Industria expresó: “El programa de inversión que se presenta no existe. A través de este video apócrifo solo se busca estafar a la ciudadanía utilizando la imagen de la secretaria de Estado” y exhortó a dirigirse a los canales oficiales de comunicación para conocer los programas.
ASSE alerta por estafa por llamadas de Whatsapp: hasta el momento los delincuentes usan número uruguayo
