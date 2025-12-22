RECIBÍ EL NEWSLETTER

Ministerio de Educación y Cultura presentó propuesta de regulación del sistema de enseñanza terciaria privada

"Aquellas instituciones que tengan 25 años o dos carreras acreditadas van a poder ser parte de este régimen de consolidaciones institucional", detalló la responsable del área de Educación Superior.

mec-regulacion-universidades

De la actividad participó el ministro de Educación, José Carlos Mahía. En las oratorias se destacó el proceso colectivo, la participación de las distintas instituciones y los encuentros con los rectores.

"Lo que permite esta propuesta de decreto es integrar a lo que son los estudios de los estudiantes de esas instituciones en un marco de sistema de educación terciaria superior integral. Pensar cómo esta pieza que implica la formación privada universitaria y terciaria se integra a lo que es el sistema de educación terciario y superior, con todas las partes del sistema", sostuvo Virginia Villalba, responsable del área de Educación Superior.

cosechando esperanzas: en marzo comenzaran a capacitar a 80 jovenes de inisa, que luego trabajaran en empresas
Seguí leyendo

Cosechando Esperanzas: en marzo comenzarán a capacitar a 80 jóvenes de Inisa, que luego trabajarán en empresas

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato Guardia Republicana
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
DOCUMENTO

Uruguay no suscribió comunicado conjunto de países que expresaron preocupación por crisis en Venezuela
ACTUALIZACIÓN

Policía investiga balacera en Piedras Blancas que dejó a una mujer asesinada y a cinco jóvenes heridos

Te puede interesar

Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago
Bell y Clara

Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago
Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik
Policiales

Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik
Cardama: Lazo confirmó que gobierno no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta que la justicia resuelva video
CONTRATO CON EL ESTADO

Cardama: Lazo confirmó que gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos" hasta que la justicia resuelva

Dejá tu comentario