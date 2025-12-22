Ministerio de Educación y Cultura presentó propuesta de regulación del sistema de enseñanza terciaria privada

Este lunes en el Ministerio de Educación y Cultura se realizó la presentación de la propuesta de regulación del sistema de enseñanza terciaria privada.

De la actividad participó el ministro de Educación, José Carlos Mahía. En las oratorias se destacó el proceso colectivo, la participación de las distintas instituciones y los encuentros con los rectores.

"Lo que permite esta propuesta de decreto es integrar a lo que son los estudios de los estudiantes de esas instituciones en un marco de sistema de educación terciaria superior integral. Pensar cómo esta pieza que implica la formación privada universitaria y terciaria se integra a lo que es el sistema de educación terciario y superior, con todas las partes del sistema", sostuvo Virginia Villalba, responsable del área de Educación Superior.