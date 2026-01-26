El Ministerio del Interior presenta este lunes al mediodía las cifras de delitos y denuncias de 2025 (mirá esta nota actualizada aquí).
Ministerio del Interior presenta este lunes las cifras de delitos y denuncias de 2025
La presentación se hace este mediodía en el Ministerio del Interior. El ministro Carlos Negro había adelantado una baja general.
La presentación está a cargo del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio. Se informa que son datos preliminares.
El ministro Carlos Negro adelantó la semana pasada que en general se registró un descenso de los delitos, mientras que se mantiene estable, con mínimas variantes, la cantidad de homicidios.
Denuncias de rapiñas tuvieron pico de 30.641 en 2019 y cayeron a 15.656 en 2025
“Tuvimos un descenso importante en el total de los delitos denunciados”, dijo Sanjurjo durante la conferencia, a la que asistió el ministro Carlos Negro.
En resumen, según Interior, los homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en el 2024.
Mirá las cifras de homicidios presentadas.
