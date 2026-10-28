Ministerio del Interior reglamentó decreto para el control de municiones con trazabilidad desde la importación

El n conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional crea una trazabilidad y venta racionada en función del uso de cada persona.

El decreto crea dos tipos de usuarios: los regulares, que tienen derecho de hasta 250, 500, 1.000 o 3.000 municiones por año, según el arma; y los usuarios intensivos, que pueden adquirir hasta 1.000, 4.000 o 5.000 cartuchos anuales.

También, establece un marcaje obligatorio de las armas de fuego en el metal, en cartuchería y embalajes de munición importada.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la firma del decreto reglamentario para el control de las municiones junto al presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

La normativa permite establecer el número de municiones que se puede adquirir y vender, de acuerdo al uso que hacen determinados usuarios. Valoró la cooperación y la colaboración en diálogo con las asociaciones de tenedores y usuarios de armas y municiones del país.

Negro indicó que la reglamentación no perjudicará a los usuarios que hacen un uso legal, lícito y legítimo de las armas de fuego, según la actividad que desarrolle.

Este miércoles, se presentó el informe sobre el uso de armas de fuego elaborado por el Ministerio del Interior y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ARMAS EN URUGUAY

Uruguay tiene 619.627 armas registradas a enero de este año, y según las estimaciones, una cifra similar de armas no registradas. Con base en esta apreciación, la relación es de 34,7 armas cada 100 habitantes.

El gerente de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, aseguró que la delincuencia en Uruguay se abastece de armas y municiones traídas de Argentina y Brasil, pero también del mercado legal en el país.

Sanjurjo indicó que la mayoría de las armas utilizadas en homicidios en Uruguay, y que se pudo establecer su trazabilidad, tenía registro en el país. "Eso es una evidencia incontestable de que el mercado legal uruguayo, como en todo país del mundo, abastece también en parte la delincuencia", sostuvo.

Mencionó que los delitos asociados a las armas de fuego aumentaron casi 300% en la última década. Sanjurjo habló de un problema creciente por una mayor demanda de armas y municiones por parte de la delincuencia.

Negro también se refirió a los datos presentados por Sanjurjo. "Nos alertan de la problemática a la que nos enfrentamos", sostuvo.

"Esto se ha transformado en una problemática para el país. Esas balaceras se alimentan de municiones, municiones que hasta el día de ayer estaban sin control alguno y que ahora estamos intentando regular para bajar esa incidencia de los disparos de arma de fuego en el país", remarcó.