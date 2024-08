Ministerio de Ambiente tomó una decisión respecto al zorro que camina por Montevideo: así prevé capturarlo

Fuentes de la dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente , dijeron a Subrayado que el animal parece estar "aclimatado" (acostumbrado) a la ciudad, porque no se asusta. Las autoridades desconocen hace cuánto que está en la ciudad.

Cómo llegó a Montevideo, o si es de alguna persona que se le escapó, aún es una incógnita. "Está prohibida la tenencia de este tipo de animales", recordó la directora ejecutiva del Instituto de Bienestar Animal, Marcela Delgado, este miércoles en el programa Arriba gente de canal 10. Si alguien ataca al animal, intervendrá el instituto.

Por su lado, las fuentes ministeriales indicaron que el zorro no demuestra temor, según se observa. "Camina mucho", indicaron, y que la única posibilidad de capturarlo es esperar que ingrese a algún jardín, galpón, vivienda o lugar cerrado.

Desde el Ministerio de Ambiente esperan que el zorro esté en un lugar de ese estilo, o en un lugar verde amplio, para capturarlo.

Intentar capturarlo entre la gente o vehículos, puede poner en riesgo la integridad del animal, o de las personas. Sobre todo, de los conductores de vehículos.

La idea de usar dardos con anestesia para dormirlo está descartada: el efecto de la anestesia es más tardío que lo que el zorro pueda correr, al asustarse, y poner en riesgo su vida. En síntesis, las autoridades están evitando que se asuste en la calle, y que corra. Esperan capturarlo en un lugar que no tenga peligros, o que quede encerrado en algún sitio cerrado.

Por ahora, se monitorean sus movimientos.

En la playa de Carrasco, los técnicos se acercaron hasta a un metro de distancia, pero cuando intentaron capturarlo, el animal corrió.

Desde Ambiente afirman que no ataca, que no es agresivo. Y pidieron que la gente no se acerque, sino que lo deje tranquilo.

Seguir los pasos del zorro.

ZORRO CALLE Videos cedidos a Subrayado.

Este miércoles, a las 5:10 horas, el zorro fue filmado por una persona, en la playa Ramírez, sobre la arena.

El área de Fauna del Ministerio de Ambiente monitoreaba en las últimas horas al zorro, y desconocían cómo había llegado allí. “El zorro es un animal de hábitos nocturnos, que camina mucho. Puede ser que haya sido un animal desorientado y haya llegado hasta acá”, dijo a Subrayado la encargada del área, Carmen Leizagoyen.

“Lo más prudente es que el animal se quede tranquilo. Está escondido entre los arbustos, está tranquilo en este momento, y después, normalmente, cuando venga la noche el animal por sus propios medios se vaya”, señaló entonces.

Sin embargo, en las últimas horas se lo ha visto entre el tránsito.

La denuncia llegó al Ministerio de Ambiente porque el animal había quedado debajo de un auto y hubo que retirarlo.

Meses atrás, autoridades departamentales y de Ambiente habían querido capturar a "Chiribín", un mono tití. En ese caso, Ambiente abandonó la búsqueda y los intentos de captura.

En setiembre de 2022 habían capturado a un mono cai, que había escapado de Villa Dolores, luego de que parte de una palmera cayera sobre el tendido eléctrico. Ese fue capturado y llevado a Villa Dolores, y a Parque Lecocq.