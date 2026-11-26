Un ómnibus de la línea urbana de la ciudad de Minas atropelló a una mujer de 85 años. En principio, la mujer resultó grave, pero falleció luego en el sanatorio al que había sido trasladada.
Minas: ómnibus urbano atropelló a una mujer y le causó la muerte; el conductor permanece detenido
El siniestro ocurrió el miércoles, en Williman y Treinta y Tres. La víctima falleció luego de ser trasladada a un centro asistencial.
El siniestro, con consecuencia fatal, ocurrió el miércoles en la intersección de las calles Williman y Treinta y Tres, en la zona céntrica de la ciudad.
Fiscalía investiga el hecho y el conductor está detenido.
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