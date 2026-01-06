Milo J retorna a Montevideo con su gira mundial "La vida era más corta tour", el 25 de abril en el Antel Arena

Milo J , el músico argentino al que definen como niño prodigio, continúa con su carrera en constante desarrollo, afianzándose y ampliando su público geográficamente. Este mes, inicia su gira mundial: "La vida era más corta tour" que lo traerá a Montevideo el próximo 25 de abril. Ya se habilitó la venta general de entrada, entre 1.850 y 3.100 pesos .

Milo J sabía lo que iba a pasar desde los 12, tal como lo canta.

2025 lo cerró con dos fechas agotadas en el estadio de Vélez. Más de 100.000 personas en dos días fueron testigo de lo grande que se sigue creando este artista.

Ahora, es el momento de emprender la gira mundial, que tendrá su primer recital en Sevilla, el 14 de enero y al día siguiente, en Madrid, luego seguirán: Barcelona, Valencia y en marzo abrirá la etapa latinoamericana con su arribo a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, hasta que el 25 de abril escale en el Antel Arena de Montevideo.

El show parte de "La vida era más corta tour", repasará su repertorio reciente y algunos momentos clave de su carrera. Incluirá canciones de 511, En dormir sin Madrid, 111, 166 y 166 (Deluxe) retirada, a la vez que presentará el nuevo capítulo artístico con su reciente álbum “La vida era más corta”.

Camilo Joaquín Villarruel, tiene 19 años. Nació el 25 de octubre de 2006 en el barrio San José de Morón y su historia con la música comenzó entre los 8 y 9 años. Ya a los 11 competía en batallas de freestyle.

En 2023, grabó la session #57 con Bizzarap, un hecho artístico que se anunció como un acontecimiento y que significó para él un gran salto de masiva popularidad.

Ese año, en los Latin Grammy, su presentación en vivo fue la sorpresa de la noche en la que contó con la participación de la murga uruguaya, “Agarrate Catalina”, quienes también le acompañaron en sus dos recitales anteriores en el Antel Arena.