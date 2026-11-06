Milla a milla: siga en tiempo real el vuelo del papa León XIV hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Carrasco

El vuelo de ITA Airways que trae desde Roma al papa León XIV y toda su comitiva partió en la madrugada de este viernes y su hora de arribo al aeropuerto de Carrasco está estimada para las 16.30.

A su arribo será recibido por el presidente Yamandú Orsi, para luego trasladarse a la plaza Independencia donde se hará el encuentro con autoridades y la sociedad civil. Allí comienza su actividad oficial como Jefe de Estado y su visita pastoral como líder de la Iglesia Católica.

Y en este sitio se puede seguir en vivo y milla a milla el vuelo del papa y saber cuán cerca está de llegar a Uruguay: