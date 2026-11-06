El vuelo de ITA Airways que trae desde Roma al papa León XIV y toda su comitiva partió en la madrugada de este viernes y su hora de arribo al aeropuerto de Carrasco está estimada para las 16.30.
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Milla a milla: siga en tiempo real el vuelo del papa León XIV hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Carrasco
El vuelo del papa León XIV partió de Roma este viernes de madrugada y se estima que llegue a Uruguay pasadas las 16:30. Será recibido en el aeropuerto de Carrasco por el presidente Orsi.
A su arribo será recibido por el presidente Yamandú Orsi, para luego trasladarse a la plaza Independencia donde se hará el encuentro con autoridades y la sociedad civil. Allí comienza su actividad oficial como Jefe de Estado y su visita pastoral como líder de la Iglesia Católica.
En esta nota podés repasar el detalle de la agenda del papa en Uruguay, paso a paso.
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Los cortes de calles y desvíos de tránsito actualizados, por la visita del papa y sus actividades en Montevideo
Y en este sitio se puede seguir en vivo y milla a milla el vuelo del papa y saber cuán cerca está de llegar a Uruguay:
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