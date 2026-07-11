Milei visitará Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro; crecen las tensiones políticas con Lula Da Silva

El presidente argentino, Javier Milei, va a estar el 25 de julio en San Pablo, en el acto donde se espera que anuncien oficialmente al senador del Partido liberal Flavio Bolsonaro como candidato a presidente, con lo que se convertirá en rival directo del presidente brasileño lula da silva

Milei también adelantó que pasará por Brasilia para saludar al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flavio, quien esta inhabilitado a presentarse.

El anuncio fue realizado este viernes por el mandatario argentino en una entrevista radial, y llega pocos días después de haber recibido a Flávio Bolsonaro en la residencia de Olivos, donde ya había manifestado su apoyo a una eventual candidatura del senador.

El viaje se da en un contexto de relación tensa entre Milei y Lula Da Silva. Pese a que los vínculos institucionales entre Argentina y Brasil se mantienen, en el gobierno argentino no ocultan las diferencias con el mandatario brasileño, y ven de manera positiva la candidatura de Bolsonaro para cambiar el rumbo politico del país.

Milei, además, confirmó que va a sumar otras escalas por la región en las próximas semanas.

El 28 de julio viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori, y a principios de agosto a Colombia, para la toma de posesión de Abelardo La Espriella. Desde ahí tiene previsto volar a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa.

Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el próximo 4 de octubre y en caso de que ningún candidato alcance la mayoría se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.