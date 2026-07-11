Milei visitará Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro; crecen las tensiones políticas con Lula Da Silva

El presidente argentino, Javier Milei, va a estar el 25 de julio en San Pablo, en el acto donde se espera que anuncien oficialmente al senador del Partido liberal Flavio Bolsonaro como candidato a presidente, con lo que se convertirá en rival directo del presidente brasileño lula da silva
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Pese a que los vínculos institucionales entre Argentina y Brasil se mantienen, en el gobierno argentino no ocultan las diferencias con el mandatario brasileño, y ven de manera positiva la candidatura de Bolsonaro.
Milei también adelantó que pasará por Brasilia para saludar al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flavio, quien esta inhabilitado a presentarse.
El anuncio fue realizado este viernes por el mandatario argentino en una entrevista radial, y llega pocos días después de haber recibido a Flávio Bolsonaro en la residencia de Olivos, donde ya había manifestado su apoyo a una eventual candidatura del senador.
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El viaje se da en un contexto de relación tensa entre Milei y Lula Da Silva. Pese a que los vínculos institucionales entre Argentina y Brasil se mantienen, en el gobierno argentino no ocultan las diferencias con el mandatario brasileño, y ven de manera positiva la candidatura de Bolsonaro para cambiar el rumbo politico del país.
Milei, además, confirmó que va a sumar otras escalas por la región en las próximas semanas.
El 28 de julio viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori, y a principios de agosto a Colombia, para la toma de posesión de Abelardo La Espriella. Desde ahí tiene previsto volar a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa.
Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el próximo 4 de octubre y en caso de que ningún candidato alcance la mayoría se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.
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