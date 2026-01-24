Miguel Brechner: "Me provoca un profundo dolor porque a nosotros los judíos, a mis familiares los hicieron jabón"

Miguel Brechner , creador del Plan Ceibal durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) criticó a la murga Doña Bastarda por el cuplé en el que dice que a quienes los acusen de nazis los convertirán en jabón.

El cuplé se enmarca en un espectáculo llamado “Patria o tumba”, en el que la murga dice que se propone criticar a quienes en nombre de la patria cometen atrocidades de distinto tipo.

“Me provoca mucho dolor porque a nosotros los judíos, a mis familiares los hicieron jabón”, dijo Brechner a Subrayado. “A mis tíos y a mis abuelos los hicieron jabón”.

El exjerarca de los gobiernos del Frente Amplio dijo que el texto de la murga Doña Bastarda “es ofensivo, es durísimo”, y agregó: “el que explica complica”.

Brechner cuestionó que “sitemáticamente” se “pega a los judíos, implícitamente, inteligentemente”.

“A mi me provoca mucho dolor que esto pase en Uruguay y mucho dolor porque todos sabemos cómo termina”, concluyó.

Por su parte la historiadora del carnaval y especialista en esta expresión cultural, Milita Alfaro, dijo que es necesario analizar todo el espectáculo de la murga en su conjunto y no solo leer el libreto, y cuestionó a quienes criticaron a la murga sin siquiera haber visto la presentación de Doña Bastarda.