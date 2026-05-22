Mieres dijo que el gobierno no cumplió con sus promesas de campaña y le falta ritmo para ejecutar decisiones

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó que el gobierno no cumplió con sus promesas de campaña electoral y que además le falta ritmo para ejecutar decisiones, al explicar los resultados de las encuestas que dan un aumento de la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

"Es una señal clara de que la ciudadanía está desconforme y eso tiene una explicación muy evidente, hubo mucha promesa electoral de parte del gobierno cuando estaban en campaña electoral, y esas promesas no se cumplieron en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de pobreza infantil", señaló.

Mieres sostuvo que "la gente hoy siento lo obvio, que es los que los votaron sentirse decepcionados, porque no ven que haya respuesta a lo que se dijo que se iba a hacer".

Para el líder independiente, la otra explicación tiene que ver con el ritmo del gobierno. "Si tu tenés que gobernar es para ejecutar, realizar, tomar decisiones y la gente lo que siente es que es un gobierno lento, débil y que no toma decisiones".

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