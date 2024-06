Mieres: "Capaz que la gente esperaba más carne en el asador, más temas, más propuestas"

Mieres se refirió al nivel de votación en las elecciones internas y lo atribuyó a varios factores. Habló de "menos entusiasmo" y dijo que quizás tenga que ver con las características de la campaña. "Capaz que la gente esperaba más carne en el asador, más temas, más propuestas. Me parece que ahí hay un problema", indicó. "También hubo algunos ruidos que no estuvieron buenos, que a la gente no le gusta esas cosas, las filtraciones, las acusaciones recíprocas, capaz que entretienen, pero no encantan", agregó.