Mieres asegura que Juan Castillo "está dando señales" que "generan un desequilibrio" hacia los trabajadores

Recordó haber recibido a empleadores durante su gestión al frente del MTSS que le mencionaban que “ingresaban perdiendo 2-0“, en relación a la anterior administración del Frente Amplio. “Espero, por el bien del país, que no vuelva a ocurrir lo mismo durante el próximo período, pero las señales que se han dado en estos últimos días no van en la buena dirección”, indicó.

Mieres destacó el “muy buen nivel” del equipo económico liderado por el economista Gabriel Oddone y que “ojalá tenga respaldo”, expresó.

El independiente también se refirió a la continuidad de Daniel Radío en dependencias de Presidencia de la República, quien pasa de la Junta Nacional de Drogas (JND) al Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

“Fue una propuesta personal” en la que Radío “entendió que podía ser útil”. “A mí me parece que está bien. Yo no soy de los que cree, ni el Partido Independiente cree, que esto es mitad para un lado, mitad para el otro, y que no hay forma de mirar que no sea oponerse a todo o estar de acuerdo con todo. Me parece que esas formas de hacer política no son las correctas”, sostuvo.

A Radío “se le ofreció un lugar en donde él tiene habilidades, competencias y capacidades reconocidas por todos y si puede dar un aporte, me parece que es parte de la actitud que se debe tener en materia política”, enfatizó.