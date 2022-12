Mieres al FA: "Esas insinuaciones permanentes de un gobierno corrupto, me parece una vergüenza"

Respecto a la actitud del Frente Amplio en el caso Astesiano, Mieres aseguró que “están generando acusaciones y sospechas sin prueba ninguna y construyendo en torno a una figura, que hay que caerle con todo el peso de la ley y que hay que atacar y llegar hasta el hueso, y que el que esté involucrado que caiga, pero esas insinuaciones permanentes de un gobierno corrupto, etc. etc. me parece una vergüenza que además no está en línea con la actitud de los que hoy estamos en el gobierno cuando estuvimos en la oposición”.

“Todas estas cosas ocurrieron en los gobiernos del Frente Amplio y nunca se nos ocurrió decir que Tabaré Vázquez estaba implicado porque el vicepresidente había incurrido en actos de corrupción”, concluyó.