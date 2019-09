Mieres afirma que el Partido Independiente es "la llave" para un cambio de gobierno

Mieres marcó diferencias con otros partidos de la oposición , ya que el PI tiene “credenciales, porque no somos un partido creado hace cinco meses, porque no somos un partido que elaboró el programa en tres semanas, porque no somos un partido de probeta, ni inventado con ayuda de otros “.

Agregó que su partido es “un partido que viene desde las raíces profundas, que tiene una propuesta, que tiene ideas”.