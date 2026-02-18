Miércoles caluroso con sensaciones térmicas elevadas, superiores a 30 °C en todo el país: el pronóstico

Foto: AFP.

Este miércoles 18 de febrero la mañana comenzó templada a cálida con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá calurosa, con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas agradables durante la noche.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 37 °C en el norte y oeste del país, mientras que en el sur alcanzarán los 36 °C.

En el sur las mínimas rondarán los 22 °C. NORTE:

MÁX.: 37 °C

MÍN.: 22 °C SUR:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 22 °C ESTE:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 20 °C OESTE:

MÁX.: 37 °C

MÍN.: 22 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 24 °C Para el jueves, Cisneros prevé una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad, desmejorando por el litoral norte. En la tarde continuará caluroso y húmedo, con abundante nubosidad y lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en el norte y noreste.

Temas de la nota pronóstico

Nubel Cisneros