Martes templado en la mañana y caluroso en la tarde: mirá el pronóstico

Este martes 17 de febrero la mañana comenzó templada con restos de nubosidad en la frontera norte, inestabilizando la zona, y con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas en el resto del país, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche mantendrá temperaturas agradables.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 30 °C y 36 °C a nivel general, con registros levemente inferiores en el sur del país.

NORTE:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 18 °C SUR:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 18 °C ESTE:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 16 °C OESTE:

MÁX.: 35 °C

MÍN.: 18 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 30 °C

MÍN.: 22 °C Para el miércoles, Cisneros prevé una jornada que comenzará templada a cálida con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro. En la tarde seguirá calurosa, con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

Temas de la nota pronóstico

Nubel Cisneros