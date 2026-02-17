RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Martes templado en la mañana y caluroso en la tarde: mirá el pronóstico

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 30 °C y 36 °C, dependiendo de la zona. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

dia-soleado-con-nubes-nuboso-algo

Este martes 17 de febrero la mañana comenzó templada con restos de nubosidad en la frontera norte, inestabilizando la zona, y con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas en el resto del país, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche mantendrá temperaturas agradables.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 30 °C y 36 °C a nivel general, con registros levemente inferiores en el sur del país.

NORTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 16 °C

OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 22 °C

Para el miércoles, Cisneros prevé una jornada que comenzará templada a cálida con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro. En la tarde seguirá calurosa, con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

