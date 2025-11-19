RECIBÍ EL NEWSLETTER
Miércoles con ascenso de temperatura, pero el jueves desmejora con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé buen tiempo este miércoles, con temperatura en ascenso, caluroso. El jueves vuelven las lluvias y tormentas, hasta el viernes inclusive.

Nubel Cisneros prevé buen tiempo este miércoles, con temperatura en ascenso, caluroso. El jueves vuelven las lluvias y tormentas, hasta el viernes inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza con tiempo fresco, neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste con tormentas y lluvias.

El viernes tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste. La tarde se presentara templada a cálida con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las zonas noreste y sureste, mejorando.

Miércoles 19

Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 14º

Jueves 20

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º

Viernes 21

Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º

