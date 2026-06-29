Jefatura inició investigación administrativa de urgencia por caso de niño que disparó y mató a otro con arma de reglamento

Realizan una investigación administrativa por el caso de un niño de 11 años que le disparó y mató a otro de 12 con el arma de reglamento de su madre Policía, en Colonia .

"Pedimos una investigación de urgencia. En este caso seguramente termine en un sumario", indicó el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, en una conferencia brindada este lunes, tras conocerse el hecho que ocurrió en la tarde del domingo, en la ciudad de Rosario.

El jefe de Policía señaló que están en "plena investigación" pero que "no es un hecho penal, en virtud de que el Código de la Niñez y Adolescente incrimina a partir de los 13 años, y estamos hablando de un menor de 11 años, que disparó un arma de fuego y le quita la vida a otro menor de 12 años".

"Está bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia, por tratarse de un hecho en el que no hay imputación. Sí, la responsabilidad directa es de sus progenitores, de los padres, y creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores", sostuvo. .

"Estamos muy apenados, en virtud de que hay una funcionaria policial como responsable del caso. Al hecho en sí, dimos la respuesta que damos siempre, en virtud de los protocolos, Policía Científica al lugar. Fiscal se constituyó en el lugar, Policías también. Tomó intervención médico forense, que creo que a esta hora se está desarrollando la autopsia", añadió.