Mick Jagger reinicia su gira con los Rolling Stones el 21 de junio

JAGGER TRAS OPERACION

El cantante tiene ganas de salir de gira y no lo oculta, pero de una forma más relajada que en años anteriores: "Ya no lo hago constantemente, 12 meses al año. Cuando eres joven es lo que haces. Hoy en día, paso tres o cuatro meses al año en la ruta y me parece un equilibrio lógico".

"Estamos tratando de elegir algunas que no hayamos cantado en los últimos años, cosas que no hayamos hecho antes", explicó Jagger sobre el repertorio de esta nueva gira, que tuvo que ser cancelada precisamente a causa de esa cirugía.

En general, la gente no quiere nada que sea demasiado diferente. Quieren algo un poquito diferente, pero no el 100% distinto".

Al fin y al cabo, "lo que la gente quiere es escuchar sus favoritas", de las que asegura que hay una lista de "unas 10! imprescindibles.

"Ya sabes, Paint it black, Hony Tonk [Women] y Satisfaction", repasa.

"No sé cómo se sentiría la gente si no las hiciéramos. Creo que dirían: 'Qué mala suerte, he venido a escuchar esto". Sin embargo, sí que asegura que harán "algunas cosas" distintas; entre otras, por ejemplo, están ensayando el tema Memory Hotel, una de esas rarezas, como recoge la revista Rolling Stone. Todavía le quedan 17 conciertos por delante para demostrar que, entre rarezas y clásicos, está en plena forma.