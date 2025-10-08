Michele Bachelet se reunió con Orsi: entre los temas estuvo su candidatura a la secretaría general de ONU

Michelle Bachelet visitó al presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. La expresidenta de Chile es candidata a la secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y fue uno de los temas sobre la mesa.
“Hemos tenido una conversación muy interesante sobre la importancia frente a los desafíos globales debemos trabajar unidos", dijo la expresidenta de Chile.
“Hemos tenido una conversación muy interesante sobre la importancia frente a los desafíos globales debemos trabajar unidos. Y también de la necesidad de que el futuro o futura secretaria general de Naciones Unidas sea de la región de América Latina, y que idealmente sea una mujer”, dijo. Su nombre fue propuesto por el presidente actual de Chile, Gabriel Boric.
Bachelet está en Uruguay en el marco de una actividad organizada por el Club de Madrid -del cual es vicepresidenta- con mujeres políticas. “Estamos haciendo un taller hoy y mañana con mujeres parlamentarias, concejalas, alcaldesas, de países de América Latina”, sostuvo.
