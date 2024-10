"Mi lugar electoral me obliga a ser el primer escudero de defensa de la coalición", aseguró Andrés Ojeda

En tanto, la idea es firmar a corto plazo el nuevo Compromiso por el país, aseguró.

Ojeda también se refirió a declaraciones de Mieres, quien cuestionó sus dichos sobre un cogobierno dentro de la coalición.

“Yo no le contesto a los compañeros por la tele. Todos tienen mi teléfono, si me quieren llamar, me llaman”, indicó. “Yo tengo que ser el primer escudero de la coalición, porque mi lugar electoral me obliga a ser el primer escudero de defensa de la coalición”, agregó.